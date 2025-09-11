Причем независимо от их ведомственного подчинения. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отмечает 24 Канал.

Что известно о надбавках для учителей и воспитателей?

Отдельно Кабмин унормировал вопрос доплат за организацию инклюзивного обучения. Для воспитателей-методистов в детсадах, где создали три и более инклюзивные группы, предусмотрели надбавку в размере 20% должностного оклада.

Также учебные заведения и их учредители получили право устанавливать дополнительные доплаты за счет собственных поступлений.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук при этом сообщал, что внесли изменения и в порядок выплаты надбавок за выслугу лет.

В стаж педагогической работы теперь будут засчитывать периоды работы на ряде должностей, которые ранее не учитывали. Это позволит большему количеству работников получать соответствующие доплаты.

Будут ли учителя с сентября получать доплаты?