Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве также рассказали, какие возможности открывает для педагогов приложение.
Интересно Обучение с Мрией: как учителя и ученики в сложное время поражают достижениями и устойчивостью
Сколько школ присоединились к Мрии?
В прифронтовых регионах, где уроки часто проходят в укрытиях или онлайн, экосистема помогает сохранять обучение и коммуникацию даже в самых сложных условиях.
Ежедневно инструментами Мрии пользуются почти 400 тысяч учителей, родителей и детей. Самые активные из всех – ученики. Они просматривают расписание на день, детали урока, оценки и домашние задания, а также следят за своим прогрессом. Дополнительно в приложении школьники могут общаться в безопасных чатах на базе Signal и просматривать полезный персонализированный контент для развития,
– отмечают в МОН.
А родители благодаря приложению могут увидеть количество посещенных занятий и пропусков, динамику результатов, темы и материалы уроков, а также удобный дашборд с прогрессом ребенка.
Для учителей Мрия автоматизирует часть ежедневных процессов и помогает экономить десятки часов рабочего времени. Педагоги отмечают удобство настройки журнала к моделям оценивания НУШ, автоматический подсчет итоговых оценок, формирование календарно-тематических планов, табелей и свидетельств, возможность отслеживать динамику успеваемости класса и каждого ребенка.
Мрия постепенно интегрирует решения на базе искусственного интеллекта. Экосистема постепенно расширяется и охватывает новые направления. Для качественной организации внешкольной активности для детей и родителей доступен раздел кружков и секций, где можно найти занятия по интересам и удобной локацией.
Уже собрано более 6000 кружков по спорту, рисования, музыки, танцев, рукоделия, программирования, науки и скаутинга. А с 2026 года стартует пилотирование направления дошкольного образования – впервые единая цифровая экосистема объединит несколько звеньев образования,
– анонсировали в МОН.
Для подключения учебного заведения к Мрии нужно подать заявку на сайте.
К теме Более 2 тысяч школ в Украине начали новый учебный год с Мрией
Что известно о работе Мрии?
Мрия – это национальная цифровая образовательная экосистема, которая объединяет школьников, учителей, родителей и администрации в единой среде.
Она упрощает учебный процесс, автоматизирует рутину, добавляет инструменты геймификации, искусственного интеллекта и открывает доступ к качественному контенту – от уроков до внешкольных активностей.
Все здесь бесплатно, добровольно и доступно из любого уголка страны.