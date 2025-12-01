Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве также рассказали, какие возможности открывает для педагогов приложение.

Сколько школ присоединились к Мрии?

В прифронтовых регионах, где уроки часто проходят в укрытиях или онлайн, экосистема помогает сохранять обучение и коммуникацию даже в самых сложных условиях.

Ежедневно инструментами Мрии пользуются почти 400 тысяч учителей, родителей и детей. Самые активные из всех – ученики. Они просматривают расписание на день, детали урока, оценки и домашние задания, а также следят за своим прогрессом. Дополнительно в приложении школьники могут общаться в безопасных чатах на базе Signal и просматривать полезный персонализированный контент для развития,

– отмечают в МОН.

А родители благодаря приложению могут увидеть количество посещенных занятий и пропусков, динамику результатов, темы и материалы уроков, а также удобный дашборд с прогрессом ребенка.

Для учителей Мрия автоматизирует часть ежедневных процессов и помогает экономить десятки часов рабочего времени. Педагоги отмечают удобство настройки журнала к моделям оценивания НУШ, автоматический подсчет итоговых оценок, формирование календарно-тематических планов, табелей и свидетельств, возможность отслеживать динамику успеваемости класса и каждого ребенка.

Мрия постепенно интегрирует решения на базе искусственного интеллекта. Экосистема постепенно расширяется и охватывает новые направления. Для качественной организации внешкольной активности для детей и родителей доступен раздел кружков и секций, где можно найти занятия по интересам и удобной локацией.

Уже собрано более 6000 кружков по спорту, рисования, музыки, танцев, рукоделия, программирования, науки и скаутинга. А с 2026 года стартует пилотирование направления дошкольного образования – впервые единая цифровая экосистема объединит несколько звеньев образования,

– анонсировали в МОН.

Для подключения учебного заведения к Мрии нужно подать заявку на сайте.

Что известно о работе Мрии?