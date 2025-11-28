Что изменилось в расчете пенсий?

Новый показатель утвердили 25 ноября 2025 года.

С него уплачиваются страховые взносы. А в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", он учитывается для исчисления пенсии за октябрь 2025 года.

Он составляет 21 578 гривен 46 копеек.

В прошлом месяце показатель составлял 21 190 гривен 31 копейку. То есть повышение составило 388 гривен.

Интересно! В общем самый высокий уровень в 2025 году фиксировали в июне – 22 336 гривен.

Следует отметить, что с начала 2025 года средняя зарплата активно увеличивалась:

в январе – 8 660,32 гривны (+24,6%); в феврале – 18 589,38 гривны (+21,8%); в марте – 19 430,52 гривны (+25,9%); в апреле – 19 856,19 гривны; в мае - до 20 355,40 гривен; в в июне - до 22 336,81 гривны (+18,8%).

Падение произошло в июле. Однако в дальнейшем рост продолжился.

Изменится ли пенсионный возраст в 2026 году?

Требования к выходу на пенсию и назначению выплат в Украине определяет Закон №1058. Согласно ему, требования к стажу в 2026 году будут такими:

для выхода на пенсию в 60 лет – нужно будет минимум 33 года стажа;

для пенсии в 63 года – от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет – от 15 до 23 лет.

Обратите внимание! Требования к обязательному страховому стажу украинцев в следующие 3 года постепенно будут расти.

Что еще следует знать пенсионерам?