Что изменилось в расчете пенсий?
Новый показатель утвердили 25 ноября 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд в Facebook.
С него уплачиваются страховые взносы. А в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", он учитывается для исчисления пенсии за октябрь 2025 года.
Он составляет 21 578 гривен 46 копеек.
В прошлом месяце показатель составлял 21 190 гривен 31 копейку. То есть повышение составило 388 гривен.
Интересно! В общем самый высокий уровень в 2025 году фиксировали в июне – 22 336 гривен.
Следует отметить, что с начала 2025 года средняя зарплата активно увеличивалась:
- в январе – 8 660,32 гривны (+24,6%);
- в феврале – 18 589,38 гривны (+21,8%);
- в марте – 19 430,52 гривны (+25,9%);
- в апреле – 19 856,19 гривны;
- в мае - до 20 355,40 гривен;
- в в июне - до 22 336,81 гривны (+18,8%).
Падение произошло в июле. Однако в дальнейшем рост продолжился.
Изменится ли пенсионный возраст в 2026 году?
Требования к выходу на пенсию и назначению выплат в Украине определяет Закон №1058. Согласно ему, требования к стажу в 2026 году будут такими:
- для выхода на пенсию в 60 лет – нужно будет минимум 33 года стажа;
- для пенсии в 63 года – от 23 до 33 лет стажа;
- в 65 лет – от 15 до 23 лет.
Обратите внимание! Требования к обязательному страховому стажу украинцев в следующие 3 года постепенно будут расти.
Что еще следует знать пенсионерам?
Пенсионеры, которые продолжают работать, должны платить налоги. Речь идет о на доходы физических лиц и военный сбор. Они составляют 18% и 5% соответственно.
В то же время индексации пенсий ожидать не следует. Она проводится ежегодно, однако 1 марта. То есть следующая состоится уже в 2026 году.