Про це вона заявила під час обговорення проєкту держбюджету на 2026 рік під час засіданні Освітнього комітету Верховної Ради. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також "Важливий виклик": Лісовий розповів про збільшення зарплат у коледжах, училищах, садках

Що заявила освітній омбудсмен?

Лещик наголосила, що необхідно збільшити базову ставку замість надбавок і доплат.

Хочу закликати розпочати роботу щодо зміни моделі до виплати заробітної плати. Ми маємо маленьку ставку і велику кількість надбавок і доплат,

– зауважила вона.

Також вона повідомила, що близько третини звернень до омбудсмена стосується теми проблеми із зарплатами, адже виплати часто залежать від позицій керівників і засновників закладів. А це причина скорочення або взагалі невиплати надбавок.

Лещик до того ж зауважила, що чинна нормативно-правова база щодо нарахування зарплат педагогам є застарілою та не відповідає викликам часу. Наразі галузь послуговують відповідно до документів 1993 – 2002 років.

Дивіться також "Талановиті йдуть із професії": Гетманцев наполягає на підвищенні зарплат учителям до 24 тисяч

Що відомо про підвищення оплати праці вчителям?