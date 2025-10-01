Про це вона заявила під час обговорення проєкту держбюджету на 2026 рік під час засіданні Освітнього комітету Верховної Ради. Про це інформує 24 Канал.
Що заявила освітній омбудсмен?
Лещик наголосила, що необхідно збільшити базову ставку замість надбавок і доплат.
Хочу закликати розпочати роботу щодо зміни моделі до виплати заробітної плати. Ми маємо маленьку ставку і велику кількість надбавок і доплат,
– зауважила вона.
Також вона повідомила, що близько третини звернень до омбудсмена стосується теми проблеми із зарплатами, адже виплати часто залежать від позицій керівників і засновників закладів. А це причина скорочення або взагалі невиплати надбавок.
Лещик до того ж зауважила, що чинна нормативно-правова база щодо нарахування зарплат педагогам є застарілою та не відповідає викликам часу. Наразі галузь послуговують відповідно до документів 1993 – 2002 років.
Що відомо про підвищення оплати праці вчителям?
- Прем'єрка Юлія Свириденко недавно анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
- Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
- Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
- З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
- МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.