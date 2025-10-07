Навіть попри збільшення фінансування освіти і виділення додаткових 53,8 мільярда гривень на оплату праці педагогів. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на засіданні Освітнього комітету Верховної Ради, інформує 24 Канал.
Чи підвищать зарплату вчителям?
Зараз посадовці розглядають два варіанти підвищення зарплат освітянам:
- лише для вчителів шкіл;
- для вчителів, а також педагогів у профтехах і коледжах.
Більшість коштів все ж попередньо спрямують на школи, які фінансують із субвенції.
Оксен Лісовий при цьому зауважив, що принцип пропорційності підвищення зарплат має поширюватися й на викладачів вишів та науковців. Для університетів держава збільшила програму фінансування, що має стимулювати зростання їхніх спецфондів.
Важливо! За інформацією МОН України, Уряд збільшив доплату за роботу в несприятливих умовах праці вчителям, які працюють очно й змішано в школах на прифронтових територіях. Сума зросте з 2 до 4 тисяч гривень і залежить від навантаження.
Нардепи при цьому застерегли уряд від нереалістичних обіцянок. Вони нагадали, що анонсоване підвищення на 50% може викликати розчарування вчителів, якщо у січні 2026 року його не буде.
Що відомо про підвищення оплати праці вчителям?
Прем'єрка Юлія Свириденко недавно анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.