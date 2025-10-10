Тестирование может вызвать определенные неудобства для львовян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового в Facebook.

Как Львов готовится к блэкаутам?

С 11 октября город переходит в режим тестирования альтернативных источников энергоснабжения, во время которого будут проверять готовность всех систем – от коммунальных служб до транспорта.

Зима может быть сложной. Сегодняшняя ночь в Киеве это в очередной раз доказала. Завтра переводим Львов в режим тестирования. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу,

– сказал Андрей Садовый.

Во время тестирования специалисты переведут светофоры на резервное питание, чтобы удостовериться в их работе во время возможных блэкаутов. Также проверят исправность твердотопливных котлов в школах и больницах, работоспособность дизель-генераторов, систем водоснабжения, газо- и электроснабжения, общественного транспорта и связи.

Садовый отметил, что отопительный сезон во Львове пока не будут начинать.

"Что касается отопления – действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такая, что ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. На октябрь лимит газа есть 8 миллионов квадратных метров. Чтобы полноценно пройти осенне-зимний период с октября, надо еще 10 миллионов. Их нет. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно, чтобы зимой тепло таки было", – заявил мэр.

По его словам, тепло уже подали по заявкам в детские сады, школы и медучреждения. Однако из-за недостатка лимитов город не может запустить ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на полную мощность. Садовый призвал жителей позаботиться о резервных источниках тепла в своих домах.

