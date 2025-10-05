На этих видео Садовый посещает индустриальный парк "Сигновка". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового и "Киберборошно" в телеграмме.

Российская пропаганда вбросила в сеть видео с мэром Львова Андреем Садовым, который посещает индустриальный парк "Сигновка". Россияне пишут, мол, вот Садовый побывал на производстве оружия, и туда они и ударили.

Предприятие, пострадавшее от удара, не является военным объектом и не производит оружие. Садовый не посещал производство оружия.

Другие же телеграмм-каналы пишут, что россияне знали, что бьют по гражданскому предприятию, но выбрали его именно из-за "афиширования в СМИ", в частности с визитом Садового. Поэтому на него возлагают ответственность за то, что "прилетает чаще".

Нюанс в том, что ракета попала не в помещение, которое когда-то посещал Садовый, а в то, что неподалеку, в том же индустриальном районе, который охватывает не одно производство.

Сам Садовый в вирусном для россиян посте писал следующее: "Сегодня с рабочим визитом вместе с народным депутатом Украины Дмитрием Кисилевским мы посетили индустриальный парк "Сигновка" во Львове, где открылся первый завод. Им стало производство компании USP, ведущего украинского производителя сэндвич-панелей".

Распространяют искусственно сгенерированные видео, где обвиняют в том, что якобы Садовый "навел" ракеты на Львов. Не самые умные из нас это лайкают и распространяют. Верю, что многие уже устали и таким образом пытаются найти виновного. Если идти по этой логике, то какой тогда смысл в прилетах по садикам, школах, автобусах, селу вблизи Львова?

– отреагировал Садовый.

Он призвал граждан не ссориться, потому что это и является целью врага. Также он добавил, что "обломок ракеты" посреди Львова – это старая вентиляционная труба.



Вентиляционную трубу во Львове приняли за "обломок ракеты" / Фото Андрей Садовый

Что известно о комбинированном ударе по Львову 5 октября?