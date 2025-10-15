Що відомо про атаки росіян по Україні?

Крім того, впродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, пише 24 Канал з посиланням на сайт Нафтогазу.

Читайте також Пошкоджені енергетика, підприємства, є постраждалий: росіяни били по Дніпропетровщині

До того ж ворог прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині. Однак всі ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей.

Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати,

– зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Він закликав підтримувати та берегти один одного. Згідно зі слів Корецького, все вдасться відновити та відбудувати.

Зауважте! Усі служби компанії зараз працюють в посиленому режимі.

Що ще казав Корецький?

Глава правління Нафтогазу вже розповідав 5 жовтня у Facebook, що Росія здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру. Тоді були атаковані цивільні обʼєкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону.

На жаль, є влучання та руйнування. Фахівці компанії та рятувальними працюють на місцях – ліквідують наслідки і оцінюють масштаби пошкоджень,

– писав Корецький.

Зверніть увагу! Він вже тоді наголошував, що жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть. Однак ці "маніакальні терористичні удари" направлені лише на те, аби позбавити українців газу, тепла та світла.

Що ще відбувається в Україні на тлі обстрілів?