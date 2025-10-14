В пітьмі опинилися жителі Печерського району, повідомляє 24 Канал.
Що відомо про відсутність світла у Києві?
Мешканці столиці в мережі зазначають, що електроенергії немає у Соломʼянському, Голосіївському та Шевченківському районах.
Без напруги й освітлення залишилися й деякі станції метро.
Які причини зникнення світла в столиці?
У КМДА повідомили, що ситуація сталася через перенавантаження на одному з енергооб'єктів в мережі столиці.