Він зазначив, що росіяни повністю знищили електропостачання в Одесі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського в етері Fox News.
Що сказав Зеленський про атаку на Одесу?
Під час етеру глава держави запевнив, що електрику в регіоні відновлять вже протягом дня лише завдяки українцям. Він наголосив, що таких людей багато. За словами Зеленського, вони надзвичайно професійні та відновлять усе.
Ми обороняємося тими засобами, які маємо, але їх недостатньо. Звісно, ми все відновлюємо. Я пишаюся нашими людьми – навіть під обстрілами конкретні групи енергетиків та інших фахівців швидко все відновлюють,
– додав президент.
Росія атакувала Одесу: що варто знати?
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:30 11 жовтня. Повітряні сили повідомляли про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку області. Згодом у місті було чутно вибухи. Кореспондентка 24 Каналу зазначила, що після 00:50 в Одесі були проблеми зі світлом та водою.
Однак вже о 10:40 того ж дня енергетики змогли повернути світло в будинки понад 240 000 родин після нічного обстрілу. Вони заново заживили обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми й таким чином забезпечили користувачів електрикою.