Про це заявив в студії телеканалу "Київ 24" мер Києва Віталій Кличко, пише 24 Канал.

Дивіться також У сімох областях України – відключення світла через російські удари

Що порадив киянам Кличко?

За його словами, на тлі можливих ускладнень взимку наразі потрібно розглядати різні варіанти. Він наголосив, що місцева влада продовжує працювати над забезпеченням необхідних сервісів для всіх киян.

Тим не менше, я хотів би звернутися до кожного з киян, також прораховувати різні сценарії й бути готовими. Готовими це означає запас води, запас харчових продуктів довготривалого збереження, теплі речі на той випадок, якщо може повторитися ситуація, яка була минулого тижня,

– сказав він.

Зазначимо, що подібне попередження мер Києва оприлюднював також 10 жовтня, після масованої атаки на Київ. Він застерігав, що можливе повторення сценарію, оскільки противник не планує зупинятися.

Що цьому передувало?