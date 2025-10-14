Об этом заявил в студии телеканала "Киев 24" мэр Киева Виталий Кличко, пишет 24 Канал.
Смотрите также В семи областях Украины – отключение света из-за российских ударов
Что посоветовал киевлянам Кличко?
По его словам, на фоне возможных осложнений зимой сейчас нужно рассматривать различные варианты. Он отметил, что местные власти продолжают работать над обеспечением необходимых сервисов для всех киевлян.
Тем не менее, я хотел бы обратиться к каждому из киевлян, также просчитывать различные сценарии и быть готовыми. Готовыми это означает запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи на тот случай, если может повториться ситуация, которая была на прошлой неделе,
– сказал он.
Отметим, что подобное предупреждение мэр Киева обнародовал также 10 октября, после массированной атаки на Киев. Он предостерегал, что возможно повторение сценария, поскольку противник не планирует останавливаться.
Что этому предшествовало?
В ночь на 10 октября российские военные массированно атаковали Украину. Под ударом также находился Киев и область. Сообщали о повреждении многоэтажки и жилых домов, пострадавших и пожарах.
Напомним, в Киеве после ночной российской атаки беспилотниками и ракетами были трудности со светом и водой. Но вскоре в городе и области шаг за шагом восстановили электроснабжение, свет вернули для более 800 тысяч семей.
К слову, Зеленский сообщал, что Украина, вероятно, вскоре столкнется с проблемами в электроснабжении из-за российских атак на критическую инфраструктуру. В таком случае стране понадобится импорт.