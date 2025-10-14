Об этом заявил в студии телеканала "Киев 24" мэр Киева Виталий Кличко, пишет 24 Канал.

Смотрите также В семи областях Украины – отключение света из-за российских ударов

Что посоветовал киевлянам Кличко?

По его словам, на фоне возможных осложнений зимой сейчас нужно рассматривать различные варианты. Он отметил, что местные власти продолжают работать над обеспечением необходимых сервисов для всех киевлян.

Тем не менее, я хотел бы обратиться к каждому из киевлян, также просчитывать различные сценарии и быть готовыми. Готовыми это означает запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи на тот случай, если может повториться ситуация, которая была на прошлой неделе,

– сказал он.

Отметим, что подобное предупреждение мэр Киева обнародовал также 10 октября, после массированной атаки на Киев. Он предостерегал, что возможно повторение сценария, поскольку противник не планирует останавливаться.

Что этому предшествовало?