Сейчас в Украине введены экстренные отключения света во многих областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Виталия Кличко.
Что сказал Кличко о ситуации в Киеве?
Кличко отметил, что Киев пережил одну из самых сложных ночей по результатам атак.
Энергетики уже вернули свет более 423 тысячам потребителей. Работы продолжаются.
Работу системы водоснабжения уже восстановили полностью. Однако, в домах, где еще нет электричества, может не быть холодной воды на верхних этажах из-за нерабочих насосов повышения давления.
Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку. Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично,
– написал Кличко.
Он призвал:
сделать запасы воды,
подготовить аптечку и набор продуктов питания,
зарядить устройства автономного питания,
подготовить теплые вещи.
Также Кличко просит не игнорировать сигналов тревоги.
Атака на Украину 10 октября: что известно
Атака 10 октября стала одной из самых масштабных в 2025 году. К сожалению не обошлось без жертв и пострадавших. В Киеве есть по меньшей мере 12 раненых, а в Запорожье погиб ребенок. Есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Однако, основной удар был направлен именно на критическую инфраструктуру, в частности энергетические и газодобывающие объекты. На этот раз россияне били не по одному региону, как это было раньше, а разделили оружие на несколько областей.
В комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Андрей Закревский отметил, что Украина будет подвергаться атакам на инфраструктуру в среднем каждые 3 – 4 дня.