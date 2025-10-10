Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Смотрите также Россия массированно атаковала энергетику в 8 областях: какие разрушения произошли из-за обстрелов

Чем отличается атака 10 октября от других?

Российская армия привлекла много средств воздушного нападения – 497 дронов и различных аэробаллистических, баллистических и крылатых и авиационных ракет. Удар на этот раз был рассредоточен, под атаку попали разные области.

Особенность этого удара – это применение большого количества аэробаллистических ракет. Кроме двух баллистических "Кинжалов" было применено 14 сразу ракет "Искандер-М" или KN/23. Таким образом теми ракетами атаковали различные направления из разных регионов. Основной удар – по объектам энергетической инфраструктуры,

– сказал Юрий Игнат.

Спикер добавил, что именно энергетические и газодобывающие объекты стали в последнее время больше "интересовать" россиян.

Однако под атаку врага попадают и гражданские люди. К сожалению, во время комбинированного обстрела в ночь на 10 октября были погибшие – 7-летний мальчик из Запорожья, а также много пострадавших.

Игнат напомнил, что в Украине по целям работают системы ПВО Patriot, однако даже они не сбивают все цели.

