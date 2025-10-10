Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Смотрите также Россия массированно атаковала энергетику в 8 областях: какие разрушения произошли из-за обстрелов

Чем отличается атака 10 октября от других?

Российская армия привлекла много средств воздушного нападения – 497 дронов и различных аэробаллистических, баллистических и крылатых и авиационных ракет. Удар на этот раз был рассредоточен, под атаку попали разные области.

Особенность этого удара – это применение большого количества аэробаллистических ракет. Кроме двух баллистических "Кинжалов" было применено 14 сразу ракет "Искандер-М" или KN/23. Таким образом теми ракетами атаковали различные направления из разных регионов. Основной удар – по объектам энергетической инфраструктуры,
– сказал Юрий Игнат.

Спикер добавил, что именно энергетические и газодобывающие объекты стали в последнее время больше "интересовать" россиян.

Однако под атаку врага попадают и гражданские люди. К сожалению, во время комбинированного обстрела в ночь на 10 октября были погибшие – 7-летний мальчик из Запорожья, а также много пострадавших.

Игнат напомнил, что в Украине по целям работают системы ПВО Patriot, однако даже они не сбивают все цели.

Что известно об атаке на Украину 10 октября?

  • Ночью взрывы в Печерском и Голосеевском районах Киева. Обломки БПЛА вызвали пожар в многоэтажке, были повреждены несколько этажей. В столице по меньшей мере 12 раненых, из них 8 – госпитализированы.

  • В Запорожье слышали много взрывов, громко было, в частности, в промзоне. В городе был ранен ребенок, который умер в больнице. Также травмы получили несколько жителей.

  • Массированный удар россияне нанесли по теплоэлектростанции ДТЭК. Работу некоторых из них пришлось остановить, пока продолжаются ремонтные работы. Там существенно повреждено оборудование.

  • По данным правительства, атака стала одной из самых масштабных в 2025 году.

  • По состоянию на 14:00 удалось восстановить электроснабжение в части Киева, Днепропетровской и Полтавской областей.