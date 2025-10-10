Пожар охватил несколько этажей дома, есть пострадавшие: какие последствия атаки на Киев

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Есть пострадавшие среди жителей.

Смотрите также Перебои со светом, пожары и разрушения: все о последствиях массированного обстрела Киева и области

Что известно о повреждениях и раненых после атаки на Киев?

Во время атаки на столицу Украины в пятницу, 10 октября, была повреждена многоэтажка в Печерском районе. Из-за падения обломков в доме произошел пожар сразу на нескольких этажах. Спасатели эвакуировали 20 жителей.

Из-за вражеской атаки на столицу по состоянию на 07:42 пострадали 12 человек, 8 из них доставили в больницы.

Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что энергетики работают над восстановлением энергоснабжения на левом берегу столицы. В некоторых домах света нет совсем. А из-за перебоев с давлением в сети к верхним этажам не подается вода.

В Киеве ГСЧС помогали людям в поврежденном доме: смотрите видео

Вражеские воздушные цели повредили жилую застройку и объекты гражданской инфраструктуры. В Подольском и Деснянском районах произошло падение обломков на открытой территории, однако обошлось без возгорания и разрушений.

В Голосеевском районе зафиксировано повреждение фасада и окна в десятиэтажке. Там также сгорели припаркованные во дворе машины.

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС Украины и Общественного

Какие последствия российской атаки в других городах?

Утром Россия нанесла новый удар по Киеву, используя крылатые ракеты "Искандер-К". Сейчас о последствиях этого обстрела сообщений не было.

В Черкасской области, в Каневе, обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку. Предварительно, один человек получил ранения.

Утром в Кривом Роге российская ракета попала в гражданский объект. Один человек получил акубаротравму.