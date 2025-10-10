Пожежа охопила кілька поверхів будинку, є постраждалі: які наслідки атаки на Київ

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Є постраждалі серед жителів.

Дивіться також Перебої зі світлом, пожежі та руйнування: все про наслідки масованого обстрілу Києва та області

Що відомо про пошкодження та поранених після атаки на Київ?

Під час атаки на столицю України в п'ятницю, 10 жовтня, було пошкоджено багатоповерхівку в Печерському районі. Через падіння уламків у будинку сталася пожежа одразу на кількох поверхах. Рятувальники евакуювали 20 жителів.

Через ворожу атаку на столицю станом на 07:42 постраждали 12 людей, 8 з них доставили до лікарень.

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання на лівому березі столиці. У деяких будинках світла немає зовсім. А через перебої з тиском у мережі до верхніх поверхів не подається вода.

У Києві ДСНС допомагали людям в пошкодженому будинку: дивіться відео

Ворожі повітряні цілі пошкодили житлову забудову та об’єкти цивільної інфраструктури. У Подільському та Деснянському районах сталося падіння уламків на відкритій території, однак обійшлося без займання та руйнувань.

У Голосіївському районі зафіксовано пошкодження фасаду та вікна в десятиповерхівці. Там також згоріли припарковані у дворі автівки.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС України та Суспільного

Які наслідки російської атаки в інших містах?

Зранку Росія завдала нового удару по Києву, використовуючи крилаті ракети "Іскандер-К". Наразі про наслідки цього обстрілу повідомлень не було.

На Черкащині, в Каневі, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку. Попередньо, одна людина дістала поранення.

Зранку в Кривому Розі російська ракета влучила в цивільний об'єкт. Одна людина отримала акубаротравму.