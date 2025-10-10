Наразі в Україні запроваджені екстрені відключення світла у багатьох областях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Віталія Кличка.
Дивіться також Комбінована атака, удари по енергетиці, сотні дронів і десятки ракет: деталі терору по Україні
Що сказав Кличко про ситуацію в Києві?
Кличко зауважив, що Київ пережив одну з найскладніших ночей за наслідками атак.
Енергетики вже повернули світло понад 423 тисячам споживачів. Роботи тривають.
Роботу системи водопостачання уже відновили повністю. Однак, у будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах через неробочі насоси підвищення тиску.
Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку. Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично,
– написав Кличко.
Він закликав:
зробити запаси води,
підготувати аптечку та набір продуктів харчування,
зарядити пристрої автономного живлення,
підготувати теплі речі.
Також Кличко просить не ігнорувати сигналів тривоги.
Атака на Україну 10 жовтня: що відомо
Атака 10 жовтня стала однією з наймасштабніших у 2025 році. На жаль не минулося без жертв та постраждалих. У Києві є щонайменше 12 поранених, а у Запоріжжі загинула дитина. Є руйнування цивільної інфраструктури.
Однак, основний удар був спрямований саме на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні та газодобувні об'єкти. Цього разу росіяни били не по одному регіону, як це було раніше, а розділили зброю на кілька областей.
У коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Андрій Закревський зауважив, що Україна зазнаватиме атак на інфраструктуру в середньому кожні 3 – 4 дні.