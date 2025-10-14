Во тьме оказались жители Печерского района, сообщает 24 Канал.
Что известно об отсутствии света в Киеве?
Жители столицы в сети отмечают, что электроэнергии нет в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах.
Без напряжения и освещения остались и некоторые станции метро.
Каковы причины исчезновения света в столице?
У КГГА сообщили, что ситуация произошла из-за перегрузки на одном из энергообъектов в сети столицы.