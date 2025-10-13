Який фейк росіяни поширюють про Чорнобильську АЕС?
Експерт з енергетики Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу спростував можливість такого сценарію.
Дивіться також Чорнобильська АЕС – у блекауті через російський обстріл енергооб'єкта в Славутичі
Хтось щось нафантазував собі. Чорнобильська АЕС виведена з експлуатації й не функціонує. По суті, її навіть увімкнути неможливо.
Після осінніх атак на енергосистему росіяни намагаються пояснити відсутність блекауту в Україні, поширюючи інформацію про запуск реактора на Чорнобильській АЕС для покриття втраченої генерації.
Російські ЗМІ пишуть, що всупереч очікуванням РФ в Україні не стався навіть частковий блекаут, а енергосистема продовжує працювати.
У російському Генштабі, за даними джерел, дивуються: звідки Україна отримала додаткові 300-500 мегаватів електрогенерації? Імпортувати таку потужність ззовні неможливо – пропускну спроможність транскордонних мереж і так використовують на межі,
– йшлося в повідомленні росіян.
Як росіяни атакували Чорнобильську АЕС?
На початку жовтні росіяни спричиняли блекаут на Чорнобильській АЕС, обстрілявши енергетичний об'єкт у Славутичі на Київщині. Він забезпечував роботу частини зупиненої електростанції.
Тоді знеструмлення зазнав новий безпечний конфайнмент, який накриває зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС. Він обмежує поширення радіоактивних речовин у довкілля.
- У Славутичі та на об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Блекаут тривав понад три години.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни цілеспрямовано уразили енергооб’єкт у Славутичі, знаючи про наслідки для ЧАЕС.
- У лютому російський дрон влучив в укриття на Чорнобильській АЕС, завдавши йому суттєвих пошкоджень.
Які наслідки російських ударів по енергетиці України?
- У ніч на 12 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних і газотранспортних об'єктах України. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала інфраструктура в Донецькій, Одеській та Чернігівській областях.
- Жителі Донеччини залишилися без електроенергії через обстріли. Аварійні відключення охопили Білгород-Дністровський на Одещині.
- Уранці аварійні відключення електроенергії вводили в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях.
- У Чернігівській області запроваджені погодинні відключення світла через наслідки кількох обстрілів.