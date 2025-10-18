Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что в городе действовали графики аварийных отключений, но их уже отменили. Сейчас ситуация в Харькове стабильная, чего не скажешь об области.

Россия массированно обстреляла Чугуев

Вечером 17 октября оккупанты осуществили массированную атаку по Чугуевщине. На общину направили десяток беспилотников, все они целились по энергетике. В результате обстрела город полностью погрузился в темноту, света не было в каждом районе.

Энергетики проделали колоссальную работу и уже на утро вернули питание. Без освещения остается один из отдаленных микрорайонов. Там очень тяжелые разрушения электросетей. Из-за этого провели совещание и энергетики вместе с городскими властями решили строить новую линию электропередач к этому микрорайону.

Это будут делать в максимально оперативный срок, но сроки пока не объявляют. Людям в Чугуеве, к сожалению, стоит набраться терпения и следить за новостями,

– рассказала Анна Черненко.

У многих людей есть дополнительные средства питания, но понятно, что не у всех, потому что это достаточно дорогостоящая вещь. Поэтому стоит помнить о пунктах несокрушимости, коммерческие учреждения, где можно согреться, зарядить гаджеты.

Пострадала не только Чугуевщина

В течение недели от ударов по энергетике также страдала Лозовая. В один из дней октября туда направили ракеты и дроны. В результате комбинированной атаки без света осталось 7 тысяч человек.

Здесь тоже стоит отметить работу энергетиков. Они сделали максимум и уже к обеду следующего дня все отремонтировали. К сожалению, коварство врага не имеет предела. Поэтому через некоторое время оккупанты снова повторили атаку. Пришлось повторно проводить ремонт.

Кроме этого, каждого харьковчанина интересует, когда будет отопление. В Харькове некоторые медучреждения уже подключены к питанию, а по домам эта работа продолжается,

– отметила корреспондентка 24 Канала.

Городская и областная власть сообщает, что подготовка к отопительному сезону еще завершена. Во времени полномасштабной войны энергетическую систему надо сделать максимально защищенной, объекты критической инфраструктуры укрепляют от атак.

Кроме того, формируют обязательно запасы материалов, оборудования, техники, потому что это сейчас расходный материал. Нужен запас, чтобы в случае удара, максимально заново собрать объект, который пострадал. Поэтому отрабатываются самые разнообразные механизмы, чтобы подготовиться к любому поведению врага.

