Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова, мэра города.

Смотрите также Россия запускала сотни БПЛА и ракеты различных типов: какие последствия ночного террора

Что известно об ударе по Харькову?

Днем 16 октября стало известно о вражеском ударе по Харькову. около половины 3 часов дня Терехов сообщил, что зафиксирован удар вражеским боевым дроном по Киевскому району.

Предварительно – по многоэтажке,

– уточнил мэр Харькова.

По состоянию на 14:45 детали уточняются. Уже позже Терехов предоставил более подробную информацию о вражеском ударе по Харькову.

Он отметил, что по уточненной информации, попадание произошло возле многоэтажки.

По его данным, пока без пострадавших.

"Обследование места вражеского удара продолжается. По предварительной информации, дом не пострадал", – сообщил он.

Смотрите также Россияне вечером атаковали Нежин дронами: есть раненые

Атака по Украине: основное