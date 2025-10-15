Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно о вражеском обстреле?
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Днепропетровская область – угроза применения вражеских БпЛА. Отбой угрозы баллистического вооружения. Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, в областях где объявлена воздушная тревога.
Обновления по движению дронов
