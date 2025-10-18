Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що в місті діяли графіки аварійних відключень, але їх вже скасували. Наразі ситуація в Харкові стабільна, чого не скажеш про область.

Ввечері 17 жовтня окупанти здійснили масована атака по Чугуївщині. На громаду спрямували десяток безпілотників, всі вони цілились по енергетиці. Внаслідок обстрілу місто повністю занурилось у темряву, світла не було у кожному районі.

Енергетики виконали колосальну роботу і вже на ранок повернули живлення. Без освітлення залишається один із віддалених мікрорайонів. Там дуже важкі руйнування електромереж. Через це провели нараду й енергетики разом з міською владою вирішили будувати нову лінію електропередач до цього мікрорайону.

Це робитимуть у максимально оперативний термін, але строки поки не оголошують. Людям у Чугуєві, на жаль, варто набратися терпіння і стежити за новинами,

– розповіла Анна Черненко.

У багатьох людей є додаткові засоби живлення, але зрозуміло, що не у всіх, бо це досить вартісна річ. Тому варто пам'ятати про пункти незламності, комерційні установи, де можна зігрітися, зарядити гаджети.

Постраждала не лише Чугуївщина

Упродовж тижня від ударів по енергетиці також страждала Лозова. В один з днів жовтня туди спрямували ракети й дрони. Внаслідок комбінованої атаки без світла залишилося 7 тисяч людей.

Тут теж варто відзначити роботу енергетиків. Вони зробили максимум і вже до обіду наступного дня все поремонтували. На жаль, підступність ворога не має межі. Тож за деякий час окупанти знову повторили атаку. Довелося повторно проводити ремонт.

Крім цього, кожного харків'янина цікавить, коли буде опалення. У Харкові деякі медзаклади вже підключені до живлення, а щодо будинків ця робота триває,

– зауважила кореспондентка 24 Каналу.

Міська та обласна влада повідомляє, що підготовка до опального сезону ще завершена. В часі повномасштабної війни енергетичну систему треба зробити максимально захищеною, об'єкти критичної інфраструктури укріплюють від атак.

Окрім того, формують обов'язково запаси матеріалів, обладнання, техніки, бо це зараз розхідний матеріал. Потрібен запас, щоб у випадку удару, максимально заново зібрати об'єкт, який постраждав. Тому відпрацьовуються найрізноманітніші механізми, щоб підготуватися до будь-якої поведінки ворога.

Росія атакує і цивільні об'єкти