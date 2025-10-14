На території медичного комплексу знищена господарча будівля, технічні приладдя, гаражні бокси. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, додавши, що вся вибухова хвиля пішла на медзаклад.

Росія цинічно вдарила по лікарні

На момент удару у медзакладі було понад сотню пацієнтів. Це люди, які лікують діабет, хворі після операцій. Щойно пролунав перший вибух, медперсонал почав евакуйовувати пацієнтів, переводити їх в укриття. Саме там вони провели майже всю ніч.

Відтак пацієнтів переводили в сусідні корпуси, які не постраждали, але наслідки атаки дуже значні. Вибухова хвиля була настільки потужна, що не просто повибивала всі вікна, які в епіцентрі вибуху, а ще й вибила двері палат, які були навпроти.

Росія хвалиться, що вона не чіпає людей. А подивіться, ми не люди? Чи ми може воєнні?,

– сказала пацієнтка лікарні Світлана Водолазка.

Загалом допомога знадобилася шістьом пацієнтам, їх поранило скло. Ще півсотні людей звернулися до медиків з переляком і з гострою реакцією на стрес. З самого ранку на місці працюють комунальні служби, персонал, які усувають наслідки цього обстрілу.

"Було дуже страшно": пацієнти згадали момент удару

Наталя Нікітюк була у лікарні під час обстрілу. Вона почула, що летять літаки, але майже одразу пролунав вибух.

"Я подзвонила батькам тому, що вони теж були в місті, і тут другий приліт. Дуже – дуже страшно було. Мені сильно пощастило, що в мене вікна виходять в інший бік, тому я не постраждала. Тільки серце калатає, але, дякувати Богу, все обійшлося", – пригадала пацієнта лікарні.

Меддиректор з хірургічної допомоги лікарні Олексій Доценко розповів, що на першому та другому поверсі було 76 пацієнтів. На третьому – 37. Є постраждалі, але їхньому життю нічого не загрожує.

Це люди, які зазнали поранення уламками скла. На жаль, суттєво пошкоджений корпус, вибиті рами, повалені й розтрощені дуже багато меблів, вирвані двері. Там був гарний ремонт, дуже гарно виглядало відділення, ну а зараз…

– сказав Олексій Доценко.

Крім цього, повністю знищена машина швидкої допомоги. Вона була між місцем вибуху та корпусу лікарні, перед яким вдарив КАБ. Від неї нічого не залишилося.

Зараз триває перевірка, наскільки масштабні наслідки цього удару. Також було знищено близько двох десятків приватних авто й цивільне підприємство. Воно займалося швацтвом і було абсолютно мирним.

