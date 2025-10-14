На территории медицинского комплекса уничтожено хозяйственное здание, технические принадлежности, гаражные боксы. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, добавив, что вся взрывная волна пошла на медучреждение.

Россия цинично ударила по больнице

На момент удара в медучреждении было более сотни пациентов. Это люди, которые лечат диабет, больные после операций. Как только раздался первый взрыв, медперсонал начал эвакуировать пациентов, переводить их в укрытие. Именно там они провели почти всю ночь.

Поэтому пациентов переводили в соседние корпуса, которые не пострадали, но последствия атаки очень значительны. Взрывная волна была настолько мощная, что не просто выбила все окна, которые в эпицентре взрыва, но и выбила двери палат, которые были напротив.

Россия хвастается, что она не трогает людей. А посмотрите, мы не люди? Или мы может военные?,

– сказала пациентка больницы Светлана Водолазка.

В общем помощь понадобилась шести пациентам, их поранило стекло. Еще полсотни людей обратились к медикам с испугом и с острой реакцией на стресс. С самого утра на месте работают коммунальные службы, персонал, которые устраняют последствия этого обстрела.

"Было очень страшно": пациенты вспомнили момент удара

Наталья Никитюк была в больнице во время обстрела. Она услышала, что летят самолеты, но почти сразу раздался взрыв.

"Я позвонила родителям потому, что они тоже были в городе, и тут второй прилет. Очень – очень страшно было. Мне сильно повезло, что у меня окна выходят в другую сторону, поэтому я не пострадала. Только сердце колотится, но, слава Богу, все обошлось", – вспомнила пациента больницы.

Меддиректор по хирургической помощи больницы Алексей Доценко рассказал, что на первом и втором этаже было 76 пациентов. На третьем – 37. Есть пострадавшие, но их жизни ничего не угрожает.

Это люди, которые получили ранения осколками стекла. К сожалению, существенно поврежден корпус, выбиты рамы, повалены и разбиты очень много мебели, вырваны двери. Там был хороший ремонт, очень хорошо выглядело отделение, ну а сейчас..

– сказал Алексей Доценко.

Кроме этого, полностью уничтожена машина скорой помощи. Она была между местом взрыва и корпуса больницы, перед которым ударил КАБ. От нее ничего не осталось.

Сейчас идет проверка, насколько масштабные последствия этого удара. Также было уничтожено около двух десятков частных авто и гражданское предприятие. Оно занималось швейным делом и было абсолютно мирным.

Россия била по Харькову 13 и 14 октября