Враг атаковал город управляемыми авиабомбами. Одна из них попала в больницу, об этом передает 24 Канал. К сожалению, в результате удара есть пострадавшие пациенты.
Какие последствия атаки по медучреждению в Харькове?
Россия атаковала Салтовский район Харькова. Там есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что из-за удара управляемыми авиабомбами есть попадание по территории медицинского учреждения. Там разрушено одно из хозяйственных сооружений, также повреждены автомобили.
Россия атаковала медучреждение в Харькове / Фото Анны Черненко
Из-за атаки пострадали 57 пациентов, из которых 51 человек получил острую реакцию на стресс.
Кроме этого, взрывной волной в одном из корпусов больницы выбиты окна и двери.
Что известно о последних атаках России на Харьков?
Вечером 12 октября Россия атаковала дронами Харьков. Были взрывы в Шевченковском районе города. Попадания зафиксированы вблизи жилой застройки.
Россияне утром 13 октября атаковали беспилотниками Харьков. Были попадания в гражданскую инфраструктуру, в частности общежитие, где жили переселенцы из Купянска.
Россия ночью 13 октября запустила по Харькову 3 управляемые авиабомбы. В части города исчез свет и есть разрушения гражданской инфраструктуры.