Ворог атакував місто керованими авіабомбами. Одна з них влучила в лікарню, про це передає 24 Канал. На жаль, внаслідок удару є постраждалі пацієнти.
Дивіться також Показали страшні кадри гуртожитку ВПО в Харкові, який атакувала Росія
Які наслідки атаки по медзакладу у Харкові?
Росія атакувала Салтівський район Харкова. Там є руйнування цивільної інфраструктури.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що через удар керованими авіабомбами є влучання по території медичного закладу. Там зруйновано одну з господарських споруд, також пошкоджені автомобілі.
Росія атакувала медзаклад у Харкові \ Фото Анни Черненко
Через атаку постраждали 57 пацієнтів, з яких 51 людина отримала гостру реакцію на стрес.
Окрім цього вибуховою хвилею в одному із корпусів лікарні вибиті вікна та двері.
Що відомо про останні атаки Росії на Харків?
Увечері 12 жовтня Росія атакувала дронами Харків. Були вибухи у Шевченківському районі міста. Влучання зафіксовані поблизу житлової забудови.
Росіяни зранку 13 жовтня атакували безпілотниками Харків. Були влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема гуртожиток, де жили переселенці з Куп'янська.
Росія вночі 13 жовтня запустила по Харкову 3 керовані авіабомби. У частині міста зникло світло та є руйнування цивільної інфраструктури.