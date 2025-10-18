Останнім часом Росія прицільно б'є по транспортній і енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу та прем'єр-міністрку України Юлію Свириденко у телеграмі.

Дивіться також У Чугуєві майже відновили енергопостачання після російської атаки

Як Україна укріплює об'єкти енергетики?

Ворог посилює удари по транспортній і газовій інфраструктурі. За словами Кулеби, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України побудувало більше захисту, аніж за всі минулі роки – на 22 обʼєктах, за які відповідало.

Він підкреслив, що робота триває безперервно, попри обмежене фінансування.



Як укріплюють об'єкти енергетики / Фото Олексія Кулеби



Укріплення об'єктів енергетики / Фото Олексія Кулеби

Кулеба зазначив, що інколи ворог застосовує навіть 15 "Шахедів" з бойовим зарядом по 90 кілограмів по одній і тій самій точці. Втім, за його словами, захист працює.

18 жовтня уряд створив Координаційний штаб захисту енергетики. Це єдиний центр управління, який об’єднає роботу всіх, хто відповідає за енергетику, транспорт, воду, тепло і зв’язок – від Міненерго, Укренерго, Нафтогазу, МВС та ДСНС до обласних військових адміністрацій, громад та операторів інфраструктури. Агентство відновлення буде забезпечувати його роботу.

Наразі прийнято рішення прискорити зведення інженерного захисту навколо об'єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.

Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина – від погодження до укладення договорів – стане на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене,

– пояснює Кулеба.

Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко зазначила, що уряд оновив перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі. Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.

Додаткові кошти спрямовано з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці.

Які були останні випадки ударів Росії по українській енергетиці?