Вночі ворог може завдати ракетний удар із застосуванням Ту-95/160, передає 24 Канал із посиланням на монітори.
Дивіться також Коли 15 "Шахедів" б'ють в одну точку: уряд показав, як захищає об'єкти енергетики
Що відомо про загрозу обстрілу у ніч проти 19 жовтня?
Моніторингові служби зафіксували комунікації пунктів управління стратегічної авіації росіян. Це означає, що російські командні центри стратегічної авіації (ті, що керують літаками-носіями ядерної або далекобійної зброї) почали обмінюватися сигналами, повідомленнями чи командами. Такі "комунікації" зазвичай вказують на:
- підготовку або проведення навчань стратегічної авіації;
- перевірку бойової готовності;
- або можливу підготовку до бойових вильотів.
Монітори зазначають, що у спорядженому стані наразі перебуває щонайменше 6 Ту-95МС та 5 ракетоносіїв з крилатими ракетами "Калібр".
Українців закликають зарядити павербанки та гаджети.
Нагадаємо, що під час минулої масованої атаки 10 жовтня головними цілями ворога стали об'єкти енергетики. У низці областей України були запроваджені аварійні відключення світла, також були перебої з водопостачанням.
До слова, Росія змінила тактику атак на енергосистему України. Противник зосередився на точкових ударах по розподільчих підстанціях, що ускладнює ситуацію в прифронтових регіонах.
Що відомо про останні атаки Росії на Україну?
Вдень 18 жовтня дрони атакували Суми. Ворожі безпілотники уразили одну із АЗС та влучили по території дитсадка.
Уночі російські військові поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району Чернігівської області. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів.
У Запоріжжі ворог ударив "Шахедом" по одному з закладів освіти. Сталося займання триповерхової будівлі.