Вночі ворог може завдати ракетний удар із застосуванням Ту-95/160, передає 24 Канал із посиланням на монітори.

Що відомо про загрозу обстрілу у ніч проти 19 жовтня?

Моніторингові служби зафіксували комунікації пунктів управління стратегічної авіації росіян. Це означає, що російські командні центри стратегічної авіації (ті, що керують літаками-носіями ядерної або далекобійної зброї) почали обмінюватися сигналами, повідомленнями чи командами. Такі "комунікації" зазвичай вказують на:

підготовку або проведення навчань стратегічної авіації;

перевірку бойової готовності;

або можливу підготовку до бойових вильотів.

Монітори зазначають, що у спорядженому стані наразі перебуває щонайменше 6 Ту-95МС та 5 ракетоносіїв з крилатими ракетами "Калібр".

Українців закликають зарядити павербанки та гаджети.

Нагадаємо, що під час минулої масованої атаки 10 жовтня головними цілями ворога стали об'єкти енергетики. У низці областей України були запроваджені аварійні відключення світла, також були перебої з водопостачанням.

До слова, Росія змінила тактику атак на енергосистему України. Противник зосередився на точкових ударах по розподільчих підстанціях, що ускладнює ситуацію в прифронтових регіонах.

Що відомо про останні атаки Росії на Україну?