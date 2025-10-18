Де фіксують російські дрони 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі небезпеки радимо пройти до захищених місць.
У яких областях перебувають дрони?
Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта
Декілька груп БпЛА на Донеччину (Покровський район). Відбулись пуски "Шахедів" та "Герань-2" з полігону "Навля" Брянської області, з Приморсько-Ахтарська та додаткові пуски БпЛА з аеродрому "Халіно". БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Кривий Ріг. Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста. БпЛА на півночі Чернігівщини повз Холми. БпЛА з Чернігівщини на Сумщину (Роменський район).
