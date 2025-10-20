Пошкодження енергосистеми дуже масштабні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернігівобленерго.
Що відомо про наслідки атак на Чернігівщину?
Енергетики о 00:22 повідомили, що про чергове влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі. Через це на той момент без світла залишилися ще 28 тисяч споживачів.
Працюємо над заживленням споживачів, однак ситуація критична! Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Бережіть себе!
– писали у Чернігівобленерго.
На жаль, о 01:33 там повідомили про ще одну атаку на енергооб'єкт у Ніжинському районі. Ще 2700 абонентів залишилися без енергопостачання.
Енергетики посилено ліквідовують наслідки атак, але пошкодження дуже масштабні.
"Робимо усе, щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто", – кажуть вони.
Останні атаки на енергетику Чернігівщини: що відомо?
Увечері 19 жовтня росіяни атакували енергетичний об'єкт у Корюківському районі. Енергетики повідомляли про дуже значні пошкодження. Без світла через цю атаку залишилися майже 55 тисяч абонентів.
У ніч на 18 жовтня цей же район постраждав від російської атаки. Тоді повідомляли про 17 тисяч споживачів без світла.
До слова, енергетики повідомляли, що на території Чернігівській області діє графік погодинних відключень. Обмеження планували застосовувати й 20 жовтня.