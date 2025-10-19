Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернігівобленерго.
Що відомо про обстріл енергооб'єктів на Чернігівщині 19 жовтня?
В Чернігівобленерго написали, що обстріл стався увечері – о 19 годині. Він і став причиною відключення електропостачання.
Росіяни атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Пошкодження дуже значні. Без електропостачання майже 55 тисяч абонентів. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!
– мовиться в дописі.
Енергетики нагадали про інформаційну тишу і закликали жителів області берегти себе.
Які графіки відключень діють на Чернігівщині?
Нагадаємо, в Чернігівській області складна ситуація зі світлом. У цьому регіоні відключають одразу по три черги споживачів.
Прогнозовані відключення на Чернігівщині 19 жовтня 2025 / Чернігівобленерго
Викладаючи цей графік, у відомстві попередили: якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватимуть.
Де дізнатися про графіки відключень електроенергії у Чернігівській області:
- на сайті Чернігівобленерго;
- у Viber-боті;
- у Telegram-боті.
Чи відомий графік відключень світла на Чернігівщині на 20 жовтня 2025?
Так, енергетики вже виклали його.
Прогнозовані відключення на Чернігівщині 20 жовтня 2025 / Чернігівобленерго
Жителів регіону просять бути максимально ощадливими.