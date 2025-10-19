Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. Де летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
Де летять "Шахеди"?
У яких областях лунає повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курсом на захід. БпЛА в центральній частині Харківщини рухається в західному напрямку. БпЛА на сході Полтавщини рухається в західному напрямку. БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград. БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини, рухається в південному напрямку. Групи БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на південь.
