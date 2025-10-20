Уночі в області оголошували тривогу через загрозу безпілотників та балістичних ракет. У регіоні лунали вибухи, передає 24 Канал.
Які наслідки атаки на Одещину?
Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що противник завдав по Одещині комбінований удар.
Більшість ворожих цілей сили ППО, проте не минулося без влучань. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна портова інфраструктура та спалахнуло кілька пожеж.
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Що відомо про атаку на Україну 20 жовтня?
- Уночі ворог випустив по Україні 3 балістичні ракети і 60 дронів. Сили ППО знешкодили 38 безпілотників. Ворожа балістика та 20 БпЛА влучили по 12 локаціях.
- Окупанти атакували три енергетичні об'єкти на Чернігівщині – у Прилуцькому, Корюківському та Ніжинському районах. Без світла залишилися десятки тисяч людей.
- Ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Сумщині.
- На Дніпропетровщині у Нікопольському районі пошкоджені 4 приватні житлові будинки, 6 господарських споруд та лінію електропередач. У Синельниківському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа в 5-поверхівці. Вогонь також охопив магазини.
- На Харківщині росіяни вдарили дроном по приватній оселі у селищі Орілька Лозівського району, де в момент обстрілу перебувала родина.