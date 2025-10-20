Російські цілі летіли на Дніпропетровщину та Одещину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.

Що відомо про вибухи на Одещині та Дніпропетровщині?

О 23:41 Повітряні сили попередили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. А о 23:56 – про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

За кілька хвилин була зафіксована швидкісна ціль на Одещині.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що гучно було у районі міста Південне.

Згодом вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині.

Ще о 23:23 Повітряні сили фіксували БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід. Якраз перед вибухом монітори застерігали про "Герберу" над містом.