Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Тривога у Запорізькій області триває вже понад 2 години. Вона пов'язана із загрозою застосування ворогом дронів-камікадзе.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники фіксували в області.

БпЛА на Запоріжжі у південно-західному напрямку,

– написали в ПС ЗСУ.

Опісля Іван Федоров уточнив, що ціль рухається в напрямку Комунарського району обласного центра. Вже о 10:54 19 жовтня він повідомив про вибухи внаслідок роботи ППО.

