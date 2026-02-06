Про це президент сказав у вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський про кадрові зміни в ПС?

Повітряні сили Збройних Сил. Будуть там кадрові зміни, наразі в частині областей, у підрозділах – те, що стосується захисту від російських "Шахедів",

– сказав президент у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що "мала ППО" має працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є.

"На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати", – додав Зеленський.