Ночью в области объявляли тревогу из-за угрозы беспилотников и баллистических ракет. В регионе раздавались взрывы, передает 24 Канал.
Какие последствия атаки на Одесскую область?
Глава ОГА Олег Кипер сообщил, что противник нанес по Одесской области комбинированный удар.
Большинство вражеских целей силы ПВО, однако не обошлось без попаданий. В результате обстрела повреждена гражданская портовая инфраструктура и вспыхнуло несколько пожаров.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Что известно об атаке на Украину 20 октября?
- Ночью враг выпустил по Украине 3 баллистические ракеты и 60 дронов. Силы ПВО обезвредили 38 беспилотников. Вражеская баллистика и 20 БПЛА попали по 12 локациям.
- Оккупанты атаковали три энергетических объекта на Черниговщине – в Прилуцком, Корюковском и Нежинском районах. Без света остались десятки тысяч людей.
- Вражеский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру в Сумской области.
- На Днепропетровщине в Никопольском районе повреждены 4 частных жилых дома, 6 хозяйственных построек и линия электропередач. В Синельниковском районе в результате обстрела возник пожар в 5-этажке. Огонь также охватил магазины.
- На Харьковщине россияне ударили дроном по частному дому в поселке Орелька Лозовского района, где в момент обстрела находилась семья.