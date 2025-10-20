Ночью в области объявляли тревогу из-за угрозы беспилотников и баллистических ракет. В регионе раздавались взрывы, передает 24 Канал.

Смотрите также В Лимане россиян нет, на админгранице с Днепропетровщиной отбили 4 села, – Зеленский

Какие последствия атаки на Одесскую область?

Глава ОГА Олег Кипер сообщил, что противник нанес по Одесской области комбинированный удар.

Большинство вражеских целей силы ПВО, однако не обошлось без попаданий. В результате обстрела повреждена гражданская портовая инфраструктура и вспыхнуло несколько пожаров.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Что известно об атаке на Украину 20 октября?