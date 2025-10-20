Для продолжения движения готовят резервные тепловозы. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Что известно о задержке поездов 20 октября?
В Укрзализныце обратились к пассажирам и попросили внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах. В частности, из-за обстрела противника на Черниговщине по состоянию на 07:30 задерживаются:
- со станции Плиски – поезд №46 Ужгород – Харьков и поезд № 113 Харьков – Львов;
- со станции Плиски – региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1 (1 час 20 минут);
- на отправление с начальной станции – пригородный поезд №6452 Нежин – Конотоп (2 часа);
К слову, россияне начали прицельно бить по локомотивам и станциям украинской железной дороги. Эксклюзивно в эфире 24 Канала председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что это часть вражеской стратегии по уничтожению критической инфраструктуры. Для противодействия нужен единый контур ПВО, а система защиты должна охватывать не только военные, но и гражданские объекты.
Что известно об атаках на энергообъекты Черниговщины?
После полуночи 20 октября стало известно о попадании в энергообъект в Нежинском районе, без света остались 28 тысяч потребителей. Позже враг попал снова, лишив электроэнергии еще 2,7 тысячи абонентов. Энергетики усиленно ликвидируют последствия атак, но повреждения масштабные.
Вечером 19 октября россияне обстреляли энергообъект в Корюковском районе. Свет выключили у почти 55 тысяч потребителей.