Для продолжения движения готовят резервные тепловозы. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Что известно о задержке поездов 20 октября?

В Укрзализныце обратились к пассажирам и попросили внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах. В частности, из-за обстрела противника на Черниговщине по состоянию на 07:30 задерживаются:

со станции Плиски – поезд №46 Ужгород – Харьков и поезд № 113 Харьков – Львов ;

и поезд № 113 ; со станции Плиски – региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1 (1 час 20 минут);

(1 час 20 минут); на отправление с начальной станции – пригородный поезд №6452 Нежин – Конотоп (2 часа);

К слову, россияне начали прицельно бить по локомотивам и станциям украинской железной дороги. Эксклюзивно в эфире 24 Канала председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что это часть вражеской стратегии по уничтожению критической инфраструктуры. Для противодействия нужен единый контур ПВО, а система защиты должна охватывать не только военные, но и гражданские объекты.

Что известно об атаках на энергообъекты Черниговщины?