Для продовження руху готують резервні тепловози. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
Дивіться також Коли 15 "Шахедів" б'ють в одну точку: уряд показав, як захищає об'єкти енергетики
Що відомо про затримку поїздів 20 жовтня?
В Укрзалізниці звернулися до пасажирів і попросили уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах. Зокрема, через обстріл противника на Чернігівщині станом на 07:30 затримуються:
- зі станції Плиски – потяг №46 Ужгород – Харків і потяг № 113 Харків – Львів;
- зі станції Плиски – регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1 (1 година 20 хвилин);
- на відправлення з початкової станції – приміський поїзд №6452 Ніжин – Конотоп (2 години);
До слова, росіяни почали прицільно бити по локомотивах і станціях української залізниці. Ексклюзивно в етері 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, що це частина ворожої стратегії зі знищення критичної інфраструктури. Для протидії потрібен єдиний контур ППО, а система захисту має охоплювати не лише військові, а й цивільні об'єкти.
Що відомо про атаки на енергооб'єкти Чернігівщини?
Після півночі 20 жовтня стало відомо про влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі, без світла залишилися 28 тисяч споживачів. Згодом ворог поцілив знову, позбавивши електроенергії ще 2,7 тисячі абонентів. Енергетики посилено ліквідовують наслідки атак, але пошкодження масштабні.
Увечері 19 жовтня росіяни обстріляли енергооб'єкт у Корюківському районі. Світло вимкнули в майже 55 тисяч споживачів.