Для продовження руху готують резервні тепловози. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Що відомо про затримку поїздів 20 жовтня?

В Укрзалізниці звернулися до пасажирів і попросили уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах. Зокрема, через обстріл противника на Чернігівщині станом на 07:30 затримуються:

зі станції Плиски – потяг №46 Ужгород – Харків і потяг № 113 Харків – Львів ;

і потяг № 113 ; зі станції Плиски – регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1 (1 година 20 хвилин);

(1 година 20 хвилин); на відправлення з початкової станції – приміський поїзд №6452 Ніжин – Конотоп (2 години);

До слова, росіяни почали прицільно бити по локомотивах і станціях української залізниці. Ексклюзивно в етері 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, що це частина ворожої стратегії зі знищення критичної інфраструктури. Для протидії потрібен єдиний контур ППО, а система захисту має охоплювати не лише військові, а й цивільні об'єкти.

Що відомо про атаки на енергооб'єкти Чернігівщини?