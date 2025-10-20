Ранее о Лимане, по его словам, распространялась дезинформация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.
Смотрите также Постоянно ругался и повторял тезисы Путина: Трамп заставлял Зеленского сдать Донбасс, – FT
Какие успехи имеют ВСУ на фронте?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте. Ситуация улучшилась в Купянске. В Покровске – сложно. Отдельно Зеленский коснулся вопроса Лимана.
В окрестностях Лимана – кто-то распространял дезинформацию постоянно – но там нет "русских", там только наши войска, и все попытки прохода "русских" были ликвидированы,
– отметил он.
На Новопавловском направлении все еще сложно. Ранее российские войска захватили 8 сел на админгранице с Днепропетровщиной. Позже Силы обороны отбили 4. За остальные продолжается борьба.
В то же время на Сумском направлении стало легче, отметил президент.
Зеленский ответил, кто сейчас побеждает в войне
По словам Зеленского, "мы не проигрываем войну, а Путин не выигрывает".
Он отметил, что российская армия сейчас в слабом положении. С начала полномасштабного вторжения оккупанты смогли захватить 1 процент украинской земли, но потратили 1,3 миллиона человек.