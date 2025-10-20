Ранее о Лимане, по его словам, распространялась дезинформация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.

Смотрите также Постоянно ругался и повторял тезисы Путина: Трамп заставлял Зеленского сдать Донбасс, – FT

Какие успехи имеют ВСУ на фронте?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте. Ситуация улучшилась в Купянске. В Покровске – сложно. Отдельно Зеленский коснулся вопроса Лимана.

В окрестностях Лимана – кто-то распространял дезинформацию постоянно – но там нет "русских", там только наши войска, и все попытки прохода "русских" были ликвидированы,

– отметил он.

На Новопавловском направлении все еще сложно. Ранее российские войска захватили 8 сел на админгранице с Днепропетровщиной. Позже Силы обороны отбили 4. За остальные продолжается борьба.

В то же время на Сумском направлении стало легче, отметил президент.

Зеленский ответил, кто сейчас побеждает в войне