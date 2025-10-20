Для атаки враг использовал 3 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 и 60 ударных беспилотников разных типов, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько вражеских целей удалось уничтожить?

Баллистику россияне запустили из оккупированного Крыма, а дроны – с 4 направлений – Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск и Чауда. Около 40 беспилотников, атаковавших Украину, были "Шахедами".

По состоянию на 09:00 силы ПВО обезвредили 38 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Есть попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", – говорится в сообщении военных.

Что известно о последствиях атаки 20 октября?