Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Що відомо про атаку по Київщині?

У середу, 22 жовтня, Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що на Київську область рухаються БпЛА з Чернігівщини. Моніторингові канали писали, що три дрони тримали курс на Бориспіль.

О 22:07 з'явилося перше повідомлення про небезпеку для столичного регіону, а о 22:27 дрони помітили на шляху до Броварського району. О 22:38 БпЛА пролітали над Київським водосховищем.

Перші повідомлення про роботу ППО в області з'явилися о 22:24.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– написали в КОВА.

Влада також закликала не знімайте роботу захисників та потурбуватися про власну безпеку.

Наразі повідомлень про можливі наслідки атаки не було.

Де атакували росіяни під час масованого обстрілу 22 жовтня?