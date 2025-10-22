Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Что известно об атаке по Киевской области?

В среду, 22 октября, Воздушные Силы ВСУ сообщили, что на Киевскую область движутся БпЛА с Черниговщины. Мониторинговые каналы писали, что три дрона держали курс на Борисполь.

В 22:07 появилось первое сообщение об опасности для столичного региона, а в 22:27 дроны заметили на пути к Броварскому району.В 22:38 БпЛА пролетели над Киевским водохранилищем.

Первые сообщения о работе ПВО в области появились в 22:24.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– написали в КОВА.

Власти также призвали не снимайте работу защитников и позаботиться о собственной безопасности.

Пока сообщений о возможных последствиях атаки не было.

