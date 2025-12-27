Про це інформує 24 Канал. Кореспонденти повідомляють про проблеми зі світлом після вибухів.
Що відомо про атаку на Київ?
Тривогу у Києві оголосили о 1:27, вже за кілька хвилин пролунали вибухи. Інформацію про удар підтвердив і мер міста Віталій Кличко.
Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!,
– йдеться у його повідомленні.
Перед цим у Повітряних силах попереджали про пуски швидкісних цілей на столицю.
Зауважимо, що монітори писали про зліт стратегічної авіації з баз на Далекому Сході Росії. Була інформація і про можливі пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.
Які наслідки попередніх обстрілів Києва та області?
Днями ворожий дрон-камікадзе типу "Шахед" влучив у житлову багатоповерхівку у Святошинському районі. Унаслідок удару пошкоджено покрівлю будинку та вибито вікна. За наявною інформацією, травм зазнали п’ятеро людей.
А у Вишгородському районі Київської області в результаті російської атаки загинула літня жінка.
До того ж вночі 29 листопада російська армія здійснила масований удар по Києву із застосуванням ракет та безпілотників, унаслідок чого загинули троє людей.
Падіння уламків дронів зафіксовано в кількох районах міста, вони влучили в багатоповерхові будинки, спричинивши займання.