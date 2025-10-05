Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.lt. Проліт дивних об'єктів підтвердили в "Литовських аеропортах" (LTOU).

Що відомо про виявлені дрони над аеропортом Вільнюса?

Кілька дронів невідомого походження спочатку виявили не над аеродромом. Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями (NKMC) Вільмантас Віткаускас розповів, що над районом столиці було виявлено 13 контрабандних повітряних куль, що рухалися в напрямку Вільнюського аеропорту. Через небезпеку для зльоту та посадки літаків повітряний простір над столицею оперативно закрили. Деякі рейси довелося спрямувати до аеропортів Каунаса та Риги. Один рейс з Туреччини відправили на посадку до аеропорту Гданська в Польщі.

Усю інформацію про невідомі об'єкти наразі встановлює Вільнюський аеропорт. Там повідомляють, що "ситуація змінюється кожні кілька хвилин".

Один з читачів видання розповів, що через небезпеку його рейс з Дубліна до Вільнюса перенаправили до Риги. Вже у Латвії пілот літака оголосив, що вони повернуться до Вільнюса щойно отримають дозвіл. Однак через деякий час пасажирів літака до столиці Литви забрав автобус.

Видання пише, що це вже не перший подібний випадок в аеропорту Вільнюса. Раніше три дрони там помітили 27 вересня. Також БпЛА над литовською столицею літали 21 серпня.

