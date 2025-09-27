Вдень 27 вересня одну зі злітно-посадкових смуг в аеропорту Схіпхол закрили приблизно на 45 хвилин. Це сталося після того, як до поліції надійшло кілька сигналів від пілотів та авіадиспетчерів. Ті повідомляли, що бачили дрон, який летів на висоті близько 150 метрів, передає 24 Канал із посиланням на NOS.

Дивіться також Пролетів 40 кілометрів над Україною: Сибіга показав маршрут угорського дрона

Що відомо про появу дрона над Нідерландами?

Зокрема, капітан літака Transavia розповів, що дрон пролетів за 50 метрів від його літака.

За словами правоохоронців, у пошуках безпілотника брали участь кілька підрозділів. Втім, ані дрона, ані його оператора не знайшли. У поліції вважають, що дрон запускав аматор.

Водночас там назвали "доволі унікальним" випадок, коли польоти на одній із смуг зупиняють через безпілотник. Близько 13:00 роботу цієї смуги відновили.

Зауважимо, що політ дронів над і навколо аеропорту заборонений, адже це небезпечно для авіації. Жандармерія повідомляє, що з початку цього року в нідерландських аеропортах зафіксовано вже 22 повідомлення про ймовірні дрони.

Минулого тижня кілька аеропортів у Данії, а також аеропорт Осло були закриті після того, як там помітили кілька дронів. Данський уряд назвав це "атакою" і "замахом" на головний аеропорт країни.

Що відомо про появу дронів над країнами Європи?