Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу 27 вересня, передає 24 Канал.

Скільки дронів могли атакувати Польщу?

У ніч проти 10 вересня Росія запустила у сторону Польщі 92 безпілотники. За словами Зеленського, українські сили змогли знешкодити більшість дронів ще до того, як вони перетнули кордон.

За даними президент України, у Польщу долетіло тільки 19 російських дронів. Тоді їх збивали й поляки. Їм вдалось знешкодити чотири БпЛА.

Так, ми їх збили на території України, безумовно. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачимо напрямок і, як кажуть, хореографію цього польоту,

– сказав Зеленський.

Президент Зеленський додав, що не порівнює сили України та Польщі, адже "ми у війні, вони – ні".

Нагадаємо, що Варшава готує законопроєкт, який дозволить збивати російські дрони над Україною без згоди НАТО. В ефірі 24 Каналу фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов заявив, що остаточне рішення може бути ухвалене за кілька місяців. Така зміна дій буде корисною для України.

Що відомо про атаку дрнонів на Польщу?