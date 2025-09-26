Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, зауваживши, що тепер важливо просто чекати, можливо місяці. Ймовірно, таке рішення підштовхне Кремль до переговорів.

Дивіться також Імовірно, угорські дрони зайшли в Україну та вели розвідку, – Зеленський

Чи може Польща збивати дрони над Україною?

Фахівець зі стратегічних комунікацій зазначив, що Польща має право захищати свій повітряний простір, навіть в повітряному просторі інших країн, тобто України. Тому такий сценарій справді реальний. Важливо, що це рішення саме Польщі.

Хоч залишається питання часу, ймовірно, Польща ухвалить рішення через місяці, така зміна дій корисна для України.

Враховуючи, що російський потенціал вичерпується, що росіяни можуть побачити, що вже таке почалось (рішення Польщі – 24 Канал), що потім можливі нові етапи залучення НАТО, то рішення іти на перемовини від росіян можливе,

– припустив він.

На думку Богданова, якщо ситуація в російській економіці буде погіршуватись, Кремль буде готовий до закінчення війни вже взимку. Якщо ситуація в економіці буде давати можливість продовжувати війну, Володимира Путіна може стримати залученість Альянсу.

Він додав, що все одно, на жаль, все залежить від російського диктатора. Путін досі думає, що може перемогти, досі для нього вихід з війни пов'язаний з величезними ризиками. Тому він буде тягнути до останнього – або його зупинять зовні, або зсередини.

Що відомо про рішучість Польщі збивати російські цілі?