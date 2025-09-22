Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.

Що каже Туск про збиття об'єктів у повітрі?

Прем'єр-міністр заявив, що Польща рішуче буде захищати своє небо, якщо летючі об’єкти порушать повітряний простір країни. Польща рішуче захищатиме своє небо: Туск пообіцяв збиття об'єктів, що вторгнуться до країни

Хочу дуже чітко сказати. Рішення про знищення летючих об’єктів ми будемо приймати беззастережно, коли вони порушують нашу територію і літають над Польщею. Тут нема про що дискутувати,

– сказав політик.

Він зауважив, що Польща завжди буде діяти рішуче, але в "не до кінця ясних" ситуаціях, коли інциденти відбуваються поза польськими територіальними водами, рішення вимагатимуть особливої обережності.

Туск згадав про проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic, який був без порушення, бо це не територіальні води Польщі. Тому, на його думку, потрібно двічі подумати, перш ніж ухвалювати дії, що можуть перейти у дуже гостру фазу конфлікту.

За словами політика, Польща діє у постійному погодженні з союзниками й готова до будь-якого рішення, спрямованого на знищення всіх об’єктів, що можуть загрожувати країні. "Але я маю бути на 100% впевнений, що союзники ставитимуться до цього так само як і ми, – що у випадку переходу конфлікту в дуже гостру фазу ми не залишимось самі", – додав Туск.

Що відомо про останні провокації росіян?